28° CONSIGLIO MINISTERIALE Osce: il confronto con il Montenegro conclude la serie di bilaterali del Segretario di Stato Beccari

Collaborazioni da consolidare e prospettive future. San Marino e Montenegro delineano il perimetro delle questioni di comune interesse: dalle dinamiche in ambito EUSAIR, di cui San Marino sta ultimando le procedure di adesione, alla possibilità di siglare un Memorandum di Intesa finalizzato a rafforzare e rendere periodiche le consultazioni sulle collaborazioni esistenti e in divenire. Sul tavolo del bilaterale tra il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari e l'omologo montenegrino Djordje Radulovic, inoltre, la possibile definizione di un Accordo per l’abolizione delle doppie imposizioni fiscali, nonché cooperazioni in ambito turistico. Sullo sfondo c'è poi l'eventualità di una visita ufficiale a livello di Capi di Stato e di Ministri degli Esteri, verosimilmente nel primo trimestre 2022.

Con il Montenegro si chiude insomma una trasferta positiva sul fronte delle relazioni internazionali. Nell'ultima giornata di lavori del Consiglio Ministeriale dell’OSCE, San Marino ha appoggiato la Dichiarazione sulle piccole armi, la Dichiarazione sulla gestione e riforma del settore della sicurezza e l’intervento dell'Unione europea a conclusione della plenaria.

