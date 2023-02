VIENNA OSCE: la guerra monopolizza il dibattito. Proteste per la presenza di deputati russi. Oscar Mina: "Dialogo compromesso"

A Vienna fino a domani la Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE, composta da Oscar Mina, Michele Muratori e Paolo Rondelli, per seguire la 22^ Riunione Invernale. In apertura l'intervento del Presidente Margareta Cederfelt quindi a seguire i lavori delle Tre Commissioni Generali. Ma a un anno dall'aggressione russa, protagonista di un dibattito speciale è la guerra su vasta scala in Ucraina. Il dossier continua a compromettere il dialogo - spiega il Capodelegazione Oscar Mina - anche in seno alla stessa Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa".

Proteste per la presenza di deputati russi che, per la prima volta dall'inizio del conflitto, hanno potuto lasciare Mosca e viaggiare nei paesi dell'Unione Europea. La loro presenza ha suscitato l'ira dei delegati, molti di loro hanno lasciato l'aula, quando è stata data la parola a un parlamentare russo. La delegazione ucraina, che si era recata a Vienna per una serie di incontri bilaterali, non ha partecipato in segno di protesta alle sessioni in cui era presente la delegazione russa.

Nel video il commento di Oscar Mina, Capo Delegazione consiliare sammarinese presso l'Assemblea Parlamentare OSCE.

