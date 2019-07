OSCE: Luca Santolini nominato Relatore Speciale sulle questioni di disinformazione e propaganda

Luca Santolini

“Non c'è democrazia senza un giornalismo responsabile e professionale”. Lo ha dichiarato il Presidente dell'Assemblea Parlamentare dell'Organizzazione sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa - George Tsereteli -, commentando la nomina di Luca Santolini a Special Rapporteur sulla disinformazione. A dimostrazione di come anche l'azione di un Piccolo Stato, su un tema sensibile, di rilevanza internazionale - come quello delle fake news – possa contribuire ad una agenda condivisa in ambito OSCE. Soddisfazione è stata espressa anche dalla Segreteria di Stato agli Esteri, che prende atto “della eco, su scala multilaterale”, prodotta dalla Conferenza di alto livello sulla disinformazione del maggio scorso. Evento – si sottolinea - “che ha gettato le basi per una serie di iniziative sul tema, sulle quali la Segreteria” “è tuttora impegnata in stretto collegamento con le organizzazioni internazionali”. Per Santolini, ora, un incarico tanto prestigioso quanto impegnativo.

Nel servizio l'intervista a Luca Santolini – membro Delegazione Parlamentare RSM presso AP OSCE