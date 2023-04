OSCE, Mina: "Senza budget di Russia e Bielorussia possibile dover attingere alle riserve di emergenza"

Da Copenhagen Oscar Mina, Capo Delegazione San Marino presso OSCE PA

Al centro della sessione pomeridiana gli interventi dei Rappresentanti speciali, tra cui proprio il Capo Delegazione di San Marino in qualità di Special Rapporteur sulla Disinformazione: una analisi, la sua, sui danni con effetti devastanti che le fake news stanno producendo nell’opinione pubblica, “strumenti di manipolazione nelle mani di persone che possono solo trarne convenienza?” - la domanda da porsi, secondo Mina poiché “il pericolo della disinformazione e della propaganda è di fatto diventata una vera e propria arma di guerra; ovvero tutto è diventato propaganda e contro-propaganda, con una tensione così elevata che purtroppo - osserva - tra Russia e Ucraina, paesi OSCE, le notizie vere o false sono diventate veramente parte integrante della strategia, in grado di sovvertire un equilibrio politico, persino creare una coscienza di stato e ridurre il concetto della libertà di espressione dei media per offuscare e limitare la verità di questo conflitto”.

Una sfida che l'OSCE deve saper affrontare attraverso la cooperazione tra i suoi Stati membri – questo l'appello di Mina in conclusione, esortando “gli stessi parlamentari ed i parlamenti nazionali ad una modalità di tutela della corretta informazione garantendo nel contempo la pluralità e la libera informazione a tutti i livelli a partire dai social, dai media, fino alla carta stampata”.

"Particolarmente significativo è stato il report finanziario del 2021/2022 in cui sono state date tutte le valutazioni fatte sul conteggio del bilancio, nonchè la presentazione del prossimo bilancio 2023/2024 che presenta un budget ancora da valutare perchè ci sono decisione da prendere e proposte molto più significative che hanno dei costi maggiori. È evidente che questa è una situazione abbastanza critica perchè si è presa in esame la situazione di Russia e Bielorussia che non hanno contribuito alla parte che riguarda la loro competenza annuale che ha un importo notevolmente rilevante che copre circa il 6% del budget dell'Osce: quindi per le varie attività vi sono delle valutazioni da fare sulla possibilità di attingere alle riserve di emergenza".

