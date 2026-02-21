DIRITTI E DIFESA OSCE PA: caso Ucraina, Mina: "Sicurezza europea basata sulle regole e non sulla coercizione" Sotto la lente anche la tutela dell'integrità elettorale dalle minacce ibride e influenze straniere. A Vienna la delegazione consiliare del Titano con i Consiglieri Oscar Mina, Michele Muratori e Sara Conti

"Lottare per i principi di Helsinki in Ucraina e oltre, ancorando la pace regionale ad un quadro di sicurezza globale": è il dibattito affrontato in Commissione Affari Politici nell'ambito della 24° Riunione Invernale dell'Assemblea Parlamentare OSCE. Focus del Capo Delegazione di San Marino, Oscar Mina “sulla sicurezza europea basata sulle regole e non sulla coercizione. Dobbiamo continuare ad opporci ai cambiamenti ai confini ottenuti con la forza” - ha detto. "E' l'OSCE che deve continuare il suo operato in termini di stabilizzazione - osserva Mina - e anche su futuri accordi di negoziato dove giocare un ruolo preponderante soprattutto all'interno del contesto della regione. La sicurezza è stato detto a più riprese che non può essere basata sulla coercizione ma va difesa attraverso il diritto internazionale e di rispetto dei principi, appunto di essi, per quello che si riesce ancora a fare. L'OSCE stessa non può essere messa in discussione nei futuri processi di pace e di cooperazione, soprattutto nella regione".

Caso ucraino emblematico anche in plenaria, sul fronte dei “diritti umani come fondamento della sicurezza”. "All'interno dell'Ucraina la sua sicurezza interna dipende - fa notare Mina - anche dalla tenuta delle sue istituzioni democratiche, in questo momento fortemente messe in gioco. Il mantenimento dello stato di diritto e della legittimità istituzionale potrebbe e, noi lo diciamo, rafforzare la fiducia dei cittadini e il sostegno soprattutto internazionale in quell'ambito".

Tema legato a doppio filo alla tutela dell'integrità elettorale dalle minacce ibride e influenze straniere, approfondito in Commissione Democrazia: citata da più parlamentari la “strategia di Putin” nel creare sfere di influenza all'interno dell'Europa, combinando azioni manipolatorie dell'opinione pubblica. Allora come può la comunità internazionale essere resiliente? “La sfida che abbiamo davanti come OSCE – ha rimarcato nel suo intervento Sara Conti – non è solo quella di prevenire le interferenze ma di costruire società capaci di riconoscerle e neutralizzarle, senza compromettere pluralismo e libertà di espressione”.

In Commissione Affari Economici e Ambiente, anche Michele Mutarori richiama l'Atto di Helsinki come modello ispiratore del principio della cooperazione, cardine da sempre dell'azione OSCE. Rinnovato l'impegno del Titano a condividere le buone pratiche e trasformare le sfide economiche e ambientali in opportunità di resilienza e sviluppo sostenibile”.

Nel video Oscar Mina, Capo Delegazione San Marino presso OSCE PA.

