OSCE PA, Mina: "La risposta delle Istituzioni sammarinesi alle infiltrazioni criminali"

La lotta alle mafie e il tema della confisca e del riutilizzo dei beni confiscati alle organizzazioni criminali al centro dei lavori della Conferenza Interparlamentare dell’OSCE PA. A Roma lo scambio di esperienze nella gestione del fenomeno, tra i Paesi che appartengono alla più grande organizzazione di sicurezza regionale al mondo. E l’Italia, in assenza di modelli convenzionali validi erga omnes, può certamente fungere da caposcuola.

Nel suo intervento, il Capo Delegazione consiliare per San Marino presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE Oscar Mina si è soffermato sui Piccoli Stati, non immuni a questi pericoli – il passato ce lo ricorda - “anni difficili a San Marino caratterizzati da una deriva finanziaria molto accentuata”. “Le risposte dalle Istituzioni - ha fatto notare Mina - non si sono fatte attendere; nel 2011 è stata istituita per legge, una Speciale Commissione Consiliare (parlamentare) per il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata, alla quale è stata attribuita competenza e funzioni finalizzate al monitoraggio e alla valutazione dei fenomeni distorsivi legati alla presenza e al radicamento delle organizzazioni criminali nel nostro Paese; lo abbiamo visto, purtroppo, il rischio che la nostra comunità potesse diventare territorio di conquista per le mafie, che hanno radicato da tempo i loro interessi nelle zone territori limitrofe di oltre confini, è molto alto, ed è stato a nostro avviso un importante segnale di attenzione sulla presenza della malavita nel nostro tessuto economico e sociale, da parte delle Istituzioni e della popolazione, molto attenta a questi fenomeni, puntando ad attività di prevenzione e di contrasto con il coinvolgimento di tutti gli attori ed Enti Pubblici, dal Tribunale, alla Gendarmeria, dalla Polizia Civile alle Guardie di Rocca, dall’Agenzia di informazione finanziaria, Uffici Pubblici, alla Banca Centrale, in una attività di collaborazione proficua e fortemente correlata di informazioni atte a finalizzare eventuali interventi su fenomeni distorsivi, e relative conseguenti azioni giudiziarie con confische di denaro e di beni patrimoniali”.

Posto, dunque, l’accento sul ruolo delle Istituzioni: “Il fenomeno delle infiltrazioni mafiose è stato affrontato con molta determinazione – ha concluso Mina – promuovendo “il riutilizzo di beni e patrimoni confiscati alle organizzazioni criminose verso la nostra comunità".

Nel video un estratto dall'intervento del Capo Delegazione consiliare per San Marino presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE Oscar Mina.