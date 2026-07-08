OSCE, Sara Conti: “Come parlamentari dobbiamo tradurre i principi in azioni concrete”

Si chiude oggi la missione della delegazione consiliare sammarinese all'assemblea parlamentare dell'OSCE. Tema centrale della sessione disinformazione e intelligenza artificiale. Focus anche sul diritto internazionale con l'intervento della consigliera Sara Conti: “Non può esserci una pace duratura senza rispetto del diritto internazionale e umanitario. Viviamo in una fase storica dove questi principi vengono troppo spesso messi in discussione”.
A conclusione della Sessione Annuale, l’Assemblea adotterà la Dichiarazione dell’Aia, contenente raccomandazioni per tutte le istituzioni e autorità che operano nei settori della politica, della sicurezza, dell'economia, dell'ambiente, e dei diritti umani.
Nel servizio l'intervista a Sara Conti