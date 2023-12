Osce: SdS Beccari, "No all'indebolimento delle Organizzazioni internazionali"

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari sta partecipando, in Macedonia del Nord, al 30° Consiglio Ministeriale dell’OSCE. Durante una cena informale organizzata dalla Presidenza macedone, ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, Hanke Bruins Slot, con la quale si è confrontato sul negoziando Accordo di associazione con l’Unione europea, soffermandosi maggiormente sull’Allegato relativo ai servizi finanziari.

Durante questo Consiglio Ministeriale, è stato raggiunto l’Accordo sulla presidenza in esercizio per il 2024: Malta.

Il Segretario agli Esteri, accolto al suo arrivo dal Ministro degli Affari Esteri della Macedonia del Nord, Bujar Osmani, ha ribadito il proprio convinto sostegno all’OSCE. Nel suo intervento, pronunciato giovedì, Beccari ha dichiarato che “la più grande Organizzazione di sicurezza regionale al mondo non può essere depauperata delle sue funzioni. Abbiamo bisogno dell’OSCE, oggi più che mai, e dobbiamo dotare l’Organizzazione di tutti gli strumenti possibili per poter continuare nella sua opera. La Repubblica di San Marino non si arrenderà mai all’indebolimento delle Organizzazioni Internazionali, perché esse sono fondamentali per assicurare il mantenimento del dialogo e della pace, anche nei periodi più bui e complicati”.

A margine della Ministeriale, il Segretario di Stato Beccari ha avuto un incontro bilaterale con il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Ungheria, Péter Szijjártó sull’imminente conclusione del negoziato relativo all’Accordo di Associazione con l’Unione europea, attivando altresì uno scambio di visioni sui temi propri dell’agenda internazionale. NUmerosi gli incontri con Ministri per gli Affari Esteri e Rappresentanti degli Stati OSCE, tra i quali in particolare Andorra, Italia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Santa Sede, Svizzera nonché la Presidenza dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE.