Ospedale di Stato, Dml denuncia nuove criticità e chiede chiarezza sul futuro

Domani – Motus Liberi denuncia una serie di criticità che avrebbero interessato nei giorni scorsi l’Ospedale di Stato: ascensori fuori servizio, perdite d’acqua e cedimenti dei controsoffitti nelle aree TAC e Day Surgery. Episodi che, secondo il partito, sarebbero il "sintomo di un progressivo deterioramento della struttura, frutto di anni di interventi rinviati e di un’assenza di programmazione che oggi presenta il conto".

Dml sostiene che le segnalazioni di pazienti e personale siano ormai costanti e parlino di "un edificio arrivato al limite delle proprie possibilità". Nel comunicato si evidenzia inoltre come ogni anno vengano impiegate "risorse sempre maggiori per rattoppare un edificio concepito per una sanità profondamente diversa da quella di oggi".

Il partito torna quindi a chiedere che fine abbia fatto il progetto del nuovo Ospedale di Stato, quali siano i tempi previsti e se esista ancora una pianificazione. "Continuare a riorganizzare reparti, spostare servizi e investire continuamente su una struttura ormai inadeguata significa spendere risorse senza affrontare il problema alla radice", afferma Dml, chiedendo al governo di rendere note le verifiche tecniche, illustrare lo stato del progetto e presentare "una visione complessiva della sanità sammarinese per i prossimi venti o trent’anni".







