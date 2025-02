OPPOSIZIONI Ostacoli all'Accordo Ue? La richiesta di Rete: "Inserire un punto nell'Odg del prossimo Consiglio" "La reticenza del Governo deve finire"

Sulla questione Europa, Rete vuole vederci chiaro e chiede l'inserimento di un punto all'Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Grande e Generale per fare luce sulla situazione attuale, in particolare sui controlli e sull'ambito finanziario, e per conoscere gli eventuali ostacoli - precisano - che impediscono la firma dell’accordo. "La reticenza del Governo deve finire - tuona il movimento - è tempo di affrontare la realtà e adottare misure concrete per proteggere l’economia sana di San Marino, la sua reputazione e creare le condizioni per uno sviluppo virtuoso". Un richiamo alle ripetute segnalazioni sulla presenza di settori economici a rischio, fuori controllo, "ma il Governo - evidenzia Rete - preferisce minimizzare e ignorare i problemi reali, proclamando che tutto stia procedendo senza intoppi".





