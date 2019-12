Pa: Segretario Zanotti fornisce precisazioni sui 134 dipendenti assunti e risponde a Noi per la Repubblica

Replica del segretario agli Interni, Guerrino Zanotti, al "rozzo attacco", così lo definisce, di Noi per la Repubblica sulle assunzioni di 134 dipendenti pubblici. Argomento apparso recentemente sulla stampa e per il quale il Segretario di Stato fornisce precisazioni. Sono relativi al settore scuola, spiega Zanotti. Come ad ogni inizio di anno scolastico, prosegue, si determina un incremento degli addetti assunti temporaneamente in base alle esigenze. Dal 2016 al 2019, per i primi 10 mesi, la media annua dei dipendenti PA, scrive Zanotti, è invece diminuita. Nella sanità c'è stato un aumento, anche per la gestione del Casale la Fiorina divenuta pubblica.



