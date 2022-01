COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI Pacchetto Giustizia: approvato pdl su astensione e ricusazione dei magistrati Nella prossima riunione focus sulla scuola

La Commissione Affari Costituzionali e Istituzionali ha licenziato in sede referente il progetto di legge su astensione e ricusazione dei magistrati. Il quarto e ultimo pdl del “pacchetto giustizia” è stato approvato con gli 11 voti favorevoli della maggioranza, nessun contrario e l’astensione dei commissari d’opposizione di Libera ed RF. Il Segretario alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini ha spiegato che l'obiettivo del pdl è lo snellimento delle procedure e l’accelerazione delle tempistiche anche alla luce dei sempre più frequenti casi che si sono verificati di recente.

La principale novità è che sulla domanda di astensione del giudice decide il Dirigente del Tribunale, anche nel caso sia un esterno non magistrato. Aspetto, quest’ultimo, all’origine delle perplessità di RF e Libera che quindi hanno espresso un voto di astensione. Designato relatore unico del pdl, in accordo tra maggioranza e opposizione, il capogruppo di Rete Alberto Giordano Spagni Reffi.

La commissione ha poi preso in esame il Progetto di Legge sui Collegi Sindacali di nomina del Consiglio Grande e Generale. Il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti ha spiegato che il provvedimento stabilisce la decadenza dei nominati, qualora in costanza di incarico perdano i requisiti previsti al momento della nomina. Le opposizioni hanno chiesto il ritiro del pdl sostenendo che è ad personam, dopo il caso del ragioniere Delvecchio nel collegio sindacale dell’AASLP. Il provvedimento rimanda anche all’adozione di un decreto delegato che riveda, tra le altre cose, l’importo dei gettoni di presenza dei sindaci revisori e dei membri di cda nelle aziende pubbliche o partecipate, perché i compensi attuali non rendono appetibili gli incarichi. Il pdl è stato approvato con 11 favorevoli e 5 contrari. Relatore di maggioranza, Alessandro Scarano, mentre le opposizioni hanno scelto Guerrino Zanotti.

In chiusura di commissione un breve riferimento del Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi che era stato chiamato in causa da richieste dei commissari di opposizione. Ha proposto che il progetto di legge di iniziativa popolare sulle graduatorie degli insegnanti – giacente oltre i termini previsti - venga esaminato in commissione insieme ad una relazione sull'argomento preparata da un apposito gruppo di lavoro. I ritardi – ha spiegato – sono dovuti alla pandemia. Belluzzi ha inoltre auspicato un apposito comma scuola anche per discutere di altri aspetti, come il disagio degli studenti dopo due anni di covid.

