INCONTRI INTERNAZIONALI Palestina, Beccari all’ONU: San Marino rilancia la soluzione dei due Stati e amplia le relazioni diplomatiche A New York il Segretario agli Esteri interviene su Palestina e riforma del Consiglio di Sicurezza. Poi bilaterali con Cipro e Singapore e la firma di un accordo con Trinidad e Tobago

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è a New York per partecipare ai lavori dell’81ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove ha preso parte a incontri dedicati alla riforma del Consiglio di Sicurezza, alla soluzione dei due Stati per il conflitto israelo-palestinese e a diversi bilaterali.

Il primo impegno del responsabile degli Esteri sammarinese è stato il meeting di United for Consensus, ospitato dalla Missione Permanente d’Italia e presieduto dal Vice Ministro degli Esteri italiano Edmondo Cirielli. Il gruppo, di cui fa parte anche San Marino, si oppone alla creazione di nuovi seggi permanenti attribuiti a singoli Stati e sostiene una riforma del Consiglio di Sicurezza fondata su maggiore rappresentatività, efficacia e responsabilità. Beccari ha ribadito la necessità di proseguire il negoziato attraverso la ricerca del consenso, evitando “l’introduzione di scadenze artificiali e la presentazione prematura di testi consolidati”.

Al Palazzo di Vetro, Beccari è quindi intervenuto alla riunione ministeriale di alto livello dell’Alleanza globale per l’implementazione della soluzione dei due Stati, co-organizzata da Arabia Saudita, Unione europea e Norvegia. San Marino ha richiamato il recente riconoscimento dello Stato di Palestina quale Stato sovrano e indipendente, adottato sulla base del mandato unanime del Consiglio Grande e Generale.

Il Segretario di Stato ha sottolineato che il riconoscimento “non rappresenta la conclusione di un percorso, bensì un contributo al processo politico volto a rendere concreta la soluzione dei due Stati”, richiamando anche il deterioramento della situazione sul terreno. “Una soluzione a due Stati – ha dichiarato Beccari – non può essere costruita soltanto dai governi, ma deve essere costruita anche all’interno delle società”.

Nel corso della giornata Beccari e il ministro degli Esteri di Trinidad e Tobago, Sean Sobers, hanno inoltre firmato l’Accordo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra San Marino e Trinidad e Tobago.

A margine dell’Assemblea Generale, il Segretario di Stato ha avuto incontri bilaterali con il ministro degli Esteri cipriota Constantinos Kombos, con un confronto incentrato anche sul percorso di maggiore integrazione europea di San Marino, e con il ministro degli Esteri di Singapore Vivian Balakrishnan. Beccari ha inoltre partecipato al ricevimento del Forum dei Piccoli Stati (FOSS) e alla tradizionale cena tripartita con Andorra e Monaco, dedicata in particolare ai rapporti dei tre piccoli Stati con l’Unione europea.

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