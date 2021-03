Pandemia: Rf propone abolizione dei controlli in casa e chiede malattia per i genitori di alunni in quarantena Il partito critica il Governo, "inadeguato" a gestire questa fase, e illustra una serie di proposte

Parte dalle recenti dichiarazioni di esponenti dell'esecutivo Repubblica Futura nel parlare di una “totale inadeguatezza” del Governo nel gestire il momento. Affermazioni dei Segretari di Stato che “confliggono”, rimarca Rf. La forza politica illustra una serie di proposte. A partire dall'abolizione dei controlli nelle case, dice Nicola Renzi che anticipa anche un ordine del giorno che impegni a legiferare sul “post-Covid”, per “dare sostegno” alle persone.

Il partito di opposizione si sofferma sui ristori. Misure non sufficienti, per Renzi. Sul fronte vaccini, “facciamola finita con la riservatezza”, prosegue Renzi che domanda dettagli sul numero di dosi su cui si potrà contare ed esorta a stilare “un piano di salute pubblica”. Sui ristori si sofferma anche Andrea Zafferani secondo il quale il decreto non è stato capace di intervenire tempestivamente per sostenere la differenza tra il crollo di fatturato delle attività e i costi comunque presenti.

Plauso ai sanitari per la gestione della campagna vaccinale, ma si chiede chiarezza sulle priorità. Il partito esorta a superare quella che definisce una “via crucis delle prenotazioni”, mettendo in piedi un “sistema più razionale”. Tra le proposte, quella di concedere la malattia ad almeno uno dei genitori in casa per accudire i figli in quarantena dopo la positività di un compagno di classe.

