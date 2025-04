Papa Francesco e la Reggenza: le occasioni di incontro in 12 anni di Pontificato

Il legame speciale e strettissimo tra San Marino e la Santa Sede che si sostanzia anche nelle tante occasioni di incontro ai massimi livelli istituzionali. Sette le coppie reggenziali ricevute in udienza da Papa Francesco nei suoi 12 anni di Pontificato. A partire da Teodoro Lonfernini e Denise Bronzetti, il 19 marzo 2013 nel corso della Messa di insediamento che segnava l'inizio solenne del Suo ministero al servizio della Chiesa universale a pochi giorni dall'elezione. E da subito furono riservate da Francesco parole di affetto per la Repubblica del Titano.

Nello stesso anno, il 4 settembre, Antonella Mularoni e Denis Amici consolidano con il Santo Padre le relazioni di amicizia tra i due piccoli Stati, ampliando lo guardo alle crisi in atto nelle aree Mediterraneo orientale, un monito all'impegno corale per la risoluzione dei conflitti. 24 minuti di colloquio il 16 marzo 2015 per Gian Franco Terenzi e Guerrino Zanotti, in Vaticano. L'abbraccio del Capo della Chiesa cattolica alla comunità sammarinese ed uno scambio di battute sulle peculiarità dell'istituto reggenziale, un unicum che suscitava curiosità e ammirazione nel Pontefice.

Solidarietà, accoglienza e solidi rapporti bilaterali, il 23 marzo 2018, al centro dell'incontro di Matteo Fiorini ed Enrico Carattoni con il Santo Padre. "Mantenete alta l'attenzione verso i più deboli", l'esortazione simbolo del Suo magistero. In pieno periodo Covid, il 5 settembre 2020, l'abbraccio di conforto del Papa ai sammarinesi, duramente colpiti dall'emergenza sanitaria, nel colloquio con Alessandro Mancini e Grazia Zafferani in udienza privata. Atmosfera toccante e simbolica che si ripete il 15 marzo 2021 nell'incontro con Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini, in una Italia in zona rossa. Particolare attenzione nel confronto dedicata all’emergenza sanitaria e al programma di vaccinazione in Repubblica, alle politiche familiari e di sostegno alla natalità, nonché al tema dell’emigrazione e dei corridoi umanitari.

Risale ad un anno fa, il 20 marzo 2023, l'ultimo confronto diretto dei Capi di Stato sammarinesi con Papa Francesco. Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta condividono temi di attualità internazionale, guardando specialmente al conflitto in Ucraina. Nell'era dei due Papi, capi di Stato, il 5 gennaio, ai funerali del Papa emerito Benedetto XVI. Il 24 dicembre 2024 l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, per l'avvio dell'anno giubilare. Ricorrenza storica, lascito spirituale di Francesco cui San Marino partecipa con i Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi.