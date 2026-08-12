DISPOSITIVO STRAORDINARIO Papa Leone XIV, il centro storico si prepara alla visita: chiusure e nuove regole per i commercianti Dalla Segreteria Industria e Commercio le disposizioni operative e le deroghe per il commercio sammarinese in occasione della visita del Pontefice del 22 ottobre

La visita di Papa Leone XIV cambia per una mattina anche le regole del commercio nel centro storico. Per garantire sicurezza e gestione dei flussi di fedeli, i negozi al dettaglio dovranno restare chiusi al pubblico dalle 7 alle 13. Titolari e dipendenti potranno comunque rimanere all'interno dei locali. Le attività sono inoltre invitate a mantenere le vetrine illuminate, contribuendo al decoro del centro storico. Sono previste alcune deroghe. Bar e pubblici esercizi potranno rimanere aperti per la sola attività di bar, mentre i negozi di vicinato potranno continuare a vendere generi alimentari. L'attività dovrà comunque adeguarsi alle eventuali indicazioni delle forze dell'ordine e ai percorsi di accesso stabiliti per la giornata. Particolare attenzione riguarda gli spazi esterni.

Pedane, dehor, strutture leggere e arredi dovranno essere completamente rimossi nelle aree interessate dalle misure di sicurezza. Per gran parte del centro storico lo sgombero dovrà avvenire dalle 23 di venerdì 21 agosto alle 14 di sabato 22. Regole e tempi ancora più stringenti sono previsti per piazzale Lo Stradone, dove la rimozione degli allestimenti inizierà già a mezzanotte di giovedì 20 agosto. Ci sono poi restrizioni sulla vendita e sul consumo di alimenti e bevande. Dalle 7 alle 13 di sabato non sarà possibile vendere per asporto né consumare all'aperto bevande o prodotti contenuti in bottiglie, lattine o recipienti di vetro e metallo.

Nei varchi di accesso a Piazza della Libertà e Piazza Domus Plebis, attivi dalla mezzanotte alle 13, non potranno inoltre entrare borracce rigide, contenitori metallici o in vetro. Vietati anche caschi, oggetti taglienti, bombolette spray e materiale pirotecnico. A controllare il rispetto delle disposizioni saranno Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca. Per le violazioni sono previste multe da 600 a 1.000 euro. Un dispositivo straordinario, dunque, che punta a conciliare la sicurezza della visita con la continuità, seppure limitata, delle attività economiche nel Centro Storico. Per il Segretario Rossano Fabbri, chiarezza delle regole e contributo responsabile degli operatori sono la migliore premessa per la riuscita di uno straordinario evento di Stato.

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