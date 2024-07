Parigi 2024, Olimpiadi al via: oggi i Capitani Reggenti al ricevimento ufficiale all'Eliseo

Parigi 2024, Olimpiadi al via: oggi i Capitani Reggenti al ricevimento ufficiale all'Eliseo.

Gioia e paura a poche ore dall'apertura dei Giochi della XXXIII Olimpiade. Attesissima la cerimonia sulla Senna con campioni e capi di Stato. Parigi, capitale blindata. Oggi i Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni al ricevimento ufficiale all'Eliseo, su invito del Presidente francese Macron. In mattinata presso la sede dell'Ambasciata parigina del Titano, la Reggenza ha inaugurato la mostra "Colors for Peace" che fino a settembre vedrà esposti i disegni dei bambini sammarinesi e di tutto il mondo per dire basta alle guerre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: