ISTANZE D'ARENGO Parità sulle adozioni per coppie di fatto o unite civilmente: si rivota in serata Avviato l'esame per intitolare Piazzale Lo Stradone al prof. Federico Bigi

Esaurita la tormentata pratica dell'Assestamento di Bilancio il Consiglio ha preso in esame le ultime Istanze d'Arengo prima della fine del semestre. E si è verificato un caso piuttosto complesso. E' infatti finita in parità, 25 a 25 (con anche due astenuti) dopo un ampio e vivace dibattito tra favorevoli e contrari, la votazione per l'Istanza che chiede di consentire le adozioni anche alle coppie conviventi in relazioni affettive stabili o unite civilmente. Dovendo esserci in ogni caso una deliberazione entro il semestre, l'Istanza verrà rivotata in seduta serale. Respinta invece la prima Istanza esaminata nel pomeriggio che chiedeva di destinare agli ex correntisti Cis, possessori di obbligazioni a 10-15 o 20 anni, i crediti già recuperati o che verranno recuperati. Il Segretario di Stato Ugolini ha spiegato che serve un regolamento per l'equa distribuzione dei crediti recuperati e ad oggi non è individuabile un percorso certo, anche se c'è la volontà di andare incontro alle richieste degli ex correntisti. Il Consiglio, prima della sospensione delle 19:30, ha inoltre avviato il dibattito sull'Istanza per intitolare Piazzale Lo Stradone al professor Federico Bigi leader storico della dc e a lungo Segretario di Stato agli Affari Esteri.

