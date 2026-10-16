TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
10:44 NAT San Marino, carattere e ambizione: ora ci si gioca tutto 07:41 San Marino-Ue, oggi la firma dell'Accordo di Associazione a Bruxelles | SEGUI LA DIRETTA
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Parlamenti europei a confronto: presenti anche consiglieri di San Marino

Venturini e Andruccioli ospiti a Montecitorio per parlare di minacce ibride, intelligenza artificiale ma anche violenza di genere

di Francesca Biliotti
16 ott 2026

Al Parlamento italiano due giorni di confronto e dibattiti tra i presidenti dei Parlamenti europei e non solo, c'erano anche i consiglieri di San Marino Venturini e Andruccioli. Democrazie resilienti, minacce ibride, intelligenza artificiale e mercato del lavoro: due giorni di confronto alla Camera dei Deputati, dove si riuniscono dopo 50 anni a Roma i presidenti dei Parlamenti; tra le 400 delegazioni presenti anche quella sammarinese.

Nel video le interviste a Gian Carlo Venturini, consigliere Pdcs; Carlotta Andruccioli, consigliera Domani Motus Liberi





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica