EVENTI A ROMA

Parlamenti europei a confronto: presenti anche consiglieri di San Marino

Venturini e Andruccioli ospiti a Montecitorio per parlare di minacce ibride, intelligenza artificiale ma anche violenza di genere

Al Parlamento italiano due giorni di confronto e dibattiti tra i presidenti dei Parlamenti europei e non solo, c'erano anche i consiglieri di San Marino Venturini e Andruccioli. Democrazie resilienti, minacce ibride, intelligenza artificiale e mercato del lavoro: due giorni di confronto alla Camera dei Deputati, dove si riuniscono dopo 50 anni a Roma i presidenti dei Parlamenti; tra le 400 delegazioni presenti anche quella sammarinese.

Nel video le interviste a Gian Carlo Venturini, consigliere Pdcs; Carlotta Andruccioli, consigliera Domani Motus Liberi

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