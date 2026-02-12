Parlamento Ue: prima del voto sulla risoluzione, bocciati tre emendamenti dell'estrema destra

Ieri al Parlamento europeo, l'approvazione a larghissima maggioranza della risoluzione sull'Accordo di Associazione tra l’Unione Europea, Andorra e San Marino. "Con 552 voti favorevoli - commenta il Congresso di Stato - l’Aula ha inviato un segnale politico di straordinaria nitidezza, che sancisce la validità del percorso intrapreso e la solidità dei legami che uniscono la Repubblica ai valori fondanti del progetto europeo". "Una grande risposta del Parlamento europeo sul piano politico - concorda il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari. "Adesso - aggiunge - attendiamo che terminino i lavori del Gruppo EFTA dopodiché ci sarà il passaggio al COPERER, infine la parola agli Stati membri in Consiglio Ue, per la firma".

Va, inoltre, rilevato inoltre che prima del voto sulla risoluzione, il Parlamento Ue ha bocciato, i tre emendamenti proposti dal Gruppo politico europeo di estrema destra “Europa delle Nazioni Sovrane”. Due, in particolare, presentati dall'europarlamentare tedesco Alexander Sell, chiedevano "se l'onere amministrativo e la supervisione normativa in caso di ingresso di San Marino e Andorra nel Mercato Unico, potessero superare i vantaggi pratici per gli Stati membri dell'UE e i loro cittadini" (89 sì - 553 no - 8 astenuti); l'altro mirava a "richiamare l'attenzione sul fatto che l'assistenza tecnica dell'UE ai due Piccoli Stati rappresentasse un ulteriore costo per il bilancio dell'Unione”, evidenziando “scarsi o nessun beneficio equivalente restituito ai cittadini Ue” (89 sì - 547 no - 11 astenuti).







