Parte l'esame del bilancio: perdita stimata in 28 milioni. Gatti fiducioso: "Stiamo consolidando i conti, guardiamo alle riforme"

Si apre l'analisi del bilancio di previsione dello Stato. Finanziaria che arriva in Aula in seconda lettura dopo una mattinata di Comunicazioni ricca di attualità politica, dai temi della pubblica amministrazione fino alla lite in Congresso. Quest'anno la novità del bilancio affiancato dal pdl sullo sviluppo, ora in Commissione.

Dalla maggioranza alcuni “emendamenti tecnici”, spiega il segretario alle Finanze, Marco Gatti. Anche dalle opposizioni un numero limitato di richieste di modifica. Si stima una perdita di circa 28 milioni di euro. Il segretario parla di “bilancio buono”, con sullo sfondo le valutazioni positive delle agenzie di rating. “La strada intrapresa è giusta”, dice Gatti che respinge le accuse di scarsa visione per il futuro. Domani Motus Liberi, in mattinata, aveva denunciato una mancanza di piani di crescita e invitato a “costruire subito un'alternativa”. L'esecutivo, afferma Gatti, sta consolidando il bilancio e sono in arrivo riforma Igr e Iva.

“Maggioranza e Governo manterranno le promesse”, assicura la Dc. Nonostante un rallentamento, sostiene il Pdcs, l'economia locale si sta muovendo. E fa meglio di altri Stati europei. Obiettivo: ridurre il deficit, arrivare a un pareggio e, così, ridurre il debito. Giusta la strada del bilancio tecnico per Libera che, come la Dc, vede con favore la creazione di un ufficio per gestire l'indebitamento. Plauso all'impostazione dal segretario al Lavoro, Alessandro Bevitori. Di parere opposto Rf che boccia la formula del pdl sviluppo 'spacchettato': “I numeri – dice – dovrebbero seguire gli indirizzi e non precederli”. Dml invita a riflettere su onere e carico di lavoro che si andranno ad affidare ai soli Commissari. “Non contestiamo a priori il metodo – aggiunge Rete – ma speriamo non ci sia l'obiettivo di silenziare le opposizioni”, visto che in Commissione i numeri dei parlamentari sono ridotti. Il movimento invita ad aggiungere alle perdite ulteriori 5,7 milioni relativi a stanziamenti per l'Iss. Dal segretario al Territorio, Matteo Ciacci, l'annuncio di una serie di interventi per la riqualificazione del territorio.

Dibattito vivo in comma Comunicazioni. Tra le questioni: le dimissioni della dirigente del Dipartimento Affari interni e Giustizia. Alle critiche risponde il segretario agli Interni, Andrea Belluzzi. “Rivendico la nomina”, afferma Belluzzi che spiega di aver apprezzato il suo lavoro. Ma puntualizza: era stata chiamata per ricoprire “un ruolo di dirigente pubblico e non in veste politica. Il resto è strumentalizzazione, forse anche da parte sua”. Belluzzi ribadisce l'obiettivo di una pubblica amministrazione rinnovata. In arrivo il pdl sulle riforme istituzionali. “Gettare la spugna in un momento così delicato ci lascia spiazzati”, aveva puntualizzato in mattinata il Psd. Tra le file dell'opposizione, Rf accusa l'esecutivo di voler mettere a tacere ogni dissenso ed esprime sdegno per la lite in Congresso. E Rete annuncia un'interpellanza sulle dimissioni. Dalle minoranze, poi, la richiesta di aggiornamenti sul percorso di associazione con l'Ue. La Dc assicura: “L'accordo non si è fermato e già da oggi dobbiamo lavorare”.

La discussione sul bilancio proseguirà in seduta serale.