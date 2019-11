Partita la campagna elettorale per Dim, Èlego e RF

Domani in Movimento ha aperto la campagna elettorale alla Sala Montelupo di Domagnano, presentando i candidati di Rete e Domani Motus Liberi. Apertura di campagna e presentazione dei candidati anche per Èlego nella Sala Meeting del Centro Vacanze San Marino, mentre Repubblica Futura si è presentata ai cittadini al Podere Lesignano di Serravalle. Questa sera al via i confronti elettorali voluti dalle Segreterie di Stato. Primo confronto sui programmi a Chiesanuova, nella sala del castello, mentre si presentano il Pdcs a Domagnano e Noi per la Repubblica a Serravalle. Rete incontra i cittadini ad Acquaviva.