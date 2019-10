Partito Democratico e Sinistra Socialista Democratica insieme su lavoro, formazione, sanità, viabilità

Pd e SSd insieme per costruire una collaborazione politica, culturale ed ideale. Al centro della serata di giovedì a Domagnano, ci saranno le questioni relative al lavoro, alla sua organizzazione, alla formazione, alle reciproche opportunità offerte dai territori in termini di cooperazione economica, alle riflessioni sui nuovi lavori; questioni relative ai servizi di area con particolare riguardo alla sanità, alla viabilità, all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti. Con Paolo Calvano, Segretario Generale del PD Emilia Romagna ed Emma Petitti, Assessore al bilancio, il segretario Alessandro Bevitori e Gilberto Piermattei affronteranno anche la collaborazione scolastica e universitaria, con l’obiettivo di generare un’area di interesse nel Montefeltro, che possa proporsi come realtà comune portatrice di valori storici, artistici e paesaggistici.