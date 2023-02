Partito Socialista: "I Consiglieri Mancini e Simoncini non rappresentano più le posizioni ufficiali"

"I Consiglieri Alessandro Mancini e Giacomo Simoncini, non rappresentano più le posizioni ufficiali del Partito Socialista". Con una nota il partito interviene dopo le dichiarazioni, a firma anche dei due consiglieri eletti nella Lista NPR in quota al P.S., rese alla stampa nei giorno scorsi. Pur aderendo al Partito Socialista nel corso della Campagna di Adesione - continua il PS - sono divenuti parte attiva del progetto di realizzazione di un nuovo soggetto politico di stampo liberal-democratico. Per questo il PS sottolinea che le dichiarazioni rese da Mancini e Simoncini non sono posizioni ufficiali del partito.