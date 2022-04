Partito Socialista richiama la maggioranza: “Fermo sostegno, ma non in modo acritico”

Una nota, per affermare pieno sostegno all'azione del Governo, ma nel notare “litigiosità” tra componenti e un membro dell'esecutivo che “non aiutano – dice il PS - ad affrontare la complessità del momento”, si dichiara non interessato alle “esigenze personalistiche di singoli gruppi, che possano minare l'attuale coalizione”. Dunque, “smarcati da tentativi di modificare equilibri interni" e guardando all'interesse del Paese”, il PS chiede "più compattezza e più impegno per risolvere i problemi dei sammarinesi", garantendo coerenza, ma avvertendo: “far parte della maggioranza – scrive il partito – non vuol dire sostenere in modo acritico ogni cosa compiuta dal Governo”, chiedendo di essere presenti ai tavoli di confronto.