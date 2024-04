POLITICA Partito Socialista: si valutino Dogana Commerciale Sammarinese e porto franco

Partito Socialista: si valutino Dogana Commerciale Sammarinese e porto franco.

Il Partito Socialista guarda a nuove opportunità economiche e spinge per studi tecnici al fine di verificare costi e benefici rispetto alla creazione della Dogana Commerciale Sammarinese, valutandone l’impatto turistico, sul modello adottato dal Principato di Andorra, che – scrive - ricava circa il 65% del suo bilancio proprio attraverso le Dogane locali. Il Ps ritiene poi opportuna una rivisitazione degli accordi bilaterali con l'Italia in materia di idrocarburi e tabacchi, ed auspicabile la creazione, al pari di alcune città italiane e Regioni a Statuto Speciale, di un porto franco, fissandone a priori opportuni tetti da non superare.

