Partito Socialista verso la riorganizzazione: “Torniamo tra la gente”.

Definisce le tappe, anche temporali, di quello che suona ormai come il 'nuovo corso' per il Partito Socialista. Verso la conclusione della campagna di tesseramento di fine dicembre, fissa l'Assemblea del prossimo 22 gennaio quale step per dare avvio alla riorganizzazione, con gli atti formali dell'approvazione dello Statuto, la nomina degli organismi interni, l'elaborazione del Documento guida per il partito. Si guarda dentro, riconoscendo la necessità di uscire “da uno stato di immobilismo e inattività durato troppo e che ha provocato – lo riconosce - l'allontanamento dell'organizzazione politica più longeva di San Marino dai cittadini e dalle esigenze delle classi più fragili della società”.

Da qui, la fase di rilancio: “tornare tra la gente e agire nella società, nel rispetto dei valori fondanti del Socialismo, difendendo Democrazia, Libertà, Giustizia Sociale”. Questo ancor più vero, rispetto al contesto storico e sociale: dopo la pandemia e i suoi effetti, sul piano sanitario ed economico; la guerra e la crisi energetica, l'inflazione. Indica la strada per ridare prospettiva al Paese: “tornare alla politica e ai partiti, quale sintesi tra istituzioni e bisogni della gente”, registrando il fallimento del movimentismo “miraggio – scrive il PS – rivelatosi impotente e spesso contraddittorio". Riorganizzazione, allora, quale parola d'ordine per “tenere in vita una storia fatta di progresso e benessere per i cittadini, e tornare ad essere quel punto di riferimento certo e affidabile di cui il Paese ha bisogno”.

