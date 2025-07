COMMISSIONE FINANZE Passa il Pdl sui titoli di debito pubblico, 9 favorevoli e 4 contrari Posizioni, distanti. Opposizioni promettono battaglia in seconda lettura, la maggioranza difende il provvedimento “presentandoci sui mercati – dicono - con uno strumento efficace”

Una legge per disciplinare in modo più strutturato e puntuale l'emissione di titoli di debito pubblico – così il Segretario alle Finanze, Marco Gatti inquadra il provvedimento – mentre le opposizioni ponendo emendamenti soppressivi articolo per articolo, ne bocciano di fatto l'intero impianto. Testo molto tecnico, scalda l'articolo 12 che tra i capitoli di destinazione delle risorse generate prevede anche l'utilizzo per la spesa corrente: “Una possibilità – spiega Gatti – lasciata aperta a tutela di eventi straordinari o emergenze come successe – ricorda - durante il Covid”. Per Emanuele Santi (Rete) un “problema strutturale” irrisolto quello che vede destinare risorse alla spesa corrente e al disavanzo di bilancio (ricordando i 600mila euro in assestamento). “Inaccettabile” per Gaetano Troina (Domani Motus Liberi), che finalizza invece le risorse a sviluppo e infrastrutture, chiedendo che fine abbia fatto il progetto del nuovo Ospedale. “Una vergogna” per Nicola Renzi, Repubblica Futura, che imputa al Governo di spendere “come non ci fosse un domani” - dice - ponendo nel mirino, in particolare, la Segreteria al Turismo. Iro Belluzzi (Libera) rivendica invece l'attenzione del Governo al risparmio, così come una maggioranza “pronta – dice - a vigilare sugli sprechi”.

Altro tema dibattuto, la possibilità del ricorso a strumenti finanziari derivati, relativamente alla copertura dei rischi – specifica con forza Gatti: “non si tratta – dice - di investimenti in derivati”; mentre le opposizioni chiedono sistemi improntati alla prudenza, cauta gestione, con maggiori tutele. Perplessità e chiarimenti anche sul riconoscimento delle giurisdizioni estere con i commissari Troina (DML), Santi (Rete) e Sara Conti (RF) preoccupati rispetto a quali saranno le giurisdizioni con le quali si andrà a interfacciarsi, nel rischio di anche di perdita di sovranità. Rassicurano i commissari Luca Della Balda (Libera) e Luca Gasperoni (DC): “non c'è interesse a sottoscrivere investimenti dove il foro di competenza sia sconosciuto – dicono - guardando a collocamenti nei Paesi UE o Regno Unito. Già dai lavori notturni dibattito acceso su punti chiave: nelle lente delle opposizioni quella che vedono come una delega in bianco al Congresso e al Segretario alle Finanze senza un adeguato check del Consiglio, svuotandolo di potere e controllo. Nel mirino, lo strumento del Regolamento del Congresso in luogo dei decreti delegati per disciplinare le caratteristiche dei titoli. Posizioni che le minoranze ribadiscono nelle dichiarazioni di voto, promettendo battaglia in seconda lettura. Compatta la Maggioranza nel difendere la disposizione e sottolineando come la legge di bilancio sia l'ambito principale di autorizzazione e garanzia, con un Regolamento elaborato da organi tecnici qualificati come BCSM e Ragioneria dello Stato e presentato in Commissione. “Un progetto di sviluppo – conclude nella dichiarazione di voto Gian Nicola Berti (Alleanza Riformista) che consente di presentarci sui mercati con uno strumento efficace”.

