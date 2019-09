Passa l'Istanza sull'uso a scopo ricreativo della cannabis

I Lavori consiliari hanno visto nella notte votare favorevolmente all'Istanza numero 16. 18 voti favorevoli e 13 contrari, che introduce una regolamentazione della cannabis a scopo ricreativo. Massimiliano Frisoni, quale primo firmatario, l'aveva presentata tenendo conto di come San Marino fosse uno degli stati più proibizionisti in Europa, e portando in discussione il fatto che la strada della legalizzazione, avviata in altri Paesi, non avesse portato ad un incremento del consumo di cannabis né tra la popolazione adulta, né tra i giovani.

