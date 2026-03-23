CONSIGLIO GRANDE E GENERALE “Passare dall’io al noi”: nelle parole della Reggenza la sfida di chi serve il paese Indirizzo di saluto all'Aula dei Capi di Stato Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. Sguardo a pace, solidarietà, impegno verso i più fragili e giovani, custodi di quella “fiamma” che tiene viva la democrazia

“Passare dall’io al noi”: nelle parole della Reggenza la sfida di chi serve il paese.

Si chiude con un bilancio denso di significato il semestre reggenziale, segnato da impegni istituzionali, tensioni internazionali e attenzione ai temi sociali. Nel discorso di commiato al Consiglio Grande e Generale, s'intrecciano memoria, responsabilità e visione del futuro. I Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli ripercorrono le tappe principali dell’incarico come le pagine di un “album” collettivo: dal rafforzamento del legame con le comunità sammarinesi all’estero alle visite istituzionali, fino alle elezioni delle Giunte di Castello, definite fulcro della partecipazione democratica.

Ampio spazio al contesto internazionale, segnato da conflitti e instabilità. In questo quadro, San Marino ha riaffermato con forza la propria vocazione alla pace, al dialogo e al rispetto del diritto internazionale, portando la propria voce anche negli incontri con Papa Leone XIV e nella sede dell’ONU, con la consapevolezza che anche i piccoli Stati possono contribuire al destino globale. Sul fronte interno, non sono mancati momenti difficili: tensioni sociali, riforme delicate, equilibri economici da preservare. Sfide affrontate, hanno sottolineato i Capitani Reggenti, mettendo al centro il dialogo e il bene comune, nella convinzione che governare significhi prima di tutto “passare dall’io al noi”. Centrale anche il tema della solidarietà, definita pilastro della Repubblica: dall’impegno verso i più fragili al sostegno concreto garantito dal Fondo di Solidarietà, fino al riconoscimento del lavoro silenzioso di volontari, operatori e cittadini, “il volto migliore del Paese”.

Tra i risultati più significativi, il riconoscimento della doppia cittadinanza, indicato come passo importante verso una Repubblica più inclusiva. E poi lo sguardo rivolto ai giovani, invitati a diventare protagonisti della vita pubblica, custodi di quella “fiamma” che tiene viva la democrazia. Nel passaggio finale, carico di gratitudine, i Capitani Reggenti hanno ringraziato istituzioni e cittadini, affidando il futuro della Repubblica ai nuovi Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, chiamati a guidare il Paese in una fase complessa ma ricca di sfide.

Un congedo che non è solo bilancio, ma eredità morale: la consapevolezza che, in un mondo fragile e frammentato, la forza di San Marino continua a risiedere nei suoi valori più profondi — libertà, solidarietà e partecipazione.

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