"Passi decisivi verso un futuro digitale", l’impegno di ASI per la modernizzazione di San Marino

Il Consiglio Direttivo plaude le notizie riguardo al potenziamento di fibra ottica e rete mobile. E traccia i prossimi passi: migliore integrazione dei servizi digitali pubblici e privati, attenzione alla cybersecurity e alle sfide poste dall'IA

7 dic 2025

In un momento storico in cui l’innovazione non è più una scelta, bensì una necessità, ASI - Associazione Sammarinese per l'Informatica plaude le notizie di questi giorni riguardo al potenziamento delle strutture di fibra ottica e rete mobile. Un "chiaro segnale che la trasformazione digitale della Repubblica di San Marino è in corso", lo definisce l'associazione con una nota, e con essa, la promessa di crescita, efficienza e sostenibilità

Una rete moderna permetterà infatti, secondo i rappresentati del Consiglio Direttivo, di attrarre nuove imprese, offrire servizi pubblici — dalla sanità alla burocrazia — più rapidi e accessibili e creare nuovi strumenti digitali che migliorano la vita dei cittadini. 

Pur apprezzando i risultati ottenuti, l'Associazione ritiene "fondamentale proseguire con decisione su questa strada", stilando la lista delle urgenze: una migliore integrazione dei servizi digitali pubblici e privati, una maggiore attenzione alla cybersecurity, iniziative per ridurre il digital divide e una riforma organica del settore digitale che consideri anche le opportunità e le sfide dell’intelligenza artificiale. ASI non si limiterà a osservare: si mette concretamente a disposizione di istituzioni, imprese e tecnici. Vuole essere partner attivo di un percorso che richiede "collaborazione, competenze, impegno comune e fiducia". 


