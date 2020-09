CONVEGNO Passione e politica: la dirigenza della Sinistra Unita Europea a San Marino, ospite di Rete Ieri convegno al ridotto del Titano

Ieri al ridotto del titano convegno con una delegazione della Sinistra Unita Europea, ospite a San Marino di Rete.

Sinistra Unita europea ha mandato a San Marino una delegazione composta da Presidente, Vice Presidente e Segretario generale. La dirigenza dello storico gruppo politico europeo ospite di Rete per una serie di incontri. Nonostante il fine settimana l'incontro con tutti i Segretari di Stato, a conferma di una passione politica che sinistra Unita Europea, che a Strasburgo conta su deputati e senatori di partiti di stampo movimentista impegnati nella difesa delle categorie dei più vulnerabili, ha dimostrato di riconoscere ed apprezzare. Ieri sera, al Teatro Titano, breve convegno con accesso limitato per via delle restrizioni anti covid. “Una 'amicizia' su cui contare in un percorso di internazionalizzazione di cui San Marino non può fare a meno” cosi Marco Nicolini, consigliere di RETE e Capodelegazione di San Marino presso il Consiglio d'Europa.

