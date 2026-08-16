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Patente a 16 anni, il Psd riapre il dibattito

Il partito propone di valutare un percorso regolamentato per consentire ai più giovani di guidare piccole auto: "Vale la pena riaprire quella discussione"

16 ago 2026
Foto: pixabay
Foto: pixabay

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici mette sul tavolo il "paradosso delle minicar", piccoli veicoli conducibili con patentino: comodi, spesso costosi, ma con livelli di protezione inferiori rispetto alle normali automobili. Da qui la proposta di aprire una riflessione sulla possibilità, per i 16enni, di guidare anche piccole auto.

Se a questa età un ragazzo può avere la "responsabilità di muoversi autonomamente sulle nostre strade con una minicar - chiede il Psd -, perché non possiamo almeno discutere della possibilità che possa guidare una vera automobile?". "Si potrebbe immaginare - continua la nota - un accesso molto regolamentato: auto piccole e poco potenti, tolleranza zero sull'alcol, formazione specifica e magari una prima fase di guida accompagnata".

Il tema, sottolinea il partito, è già in movimento fuori dai confini sammarinesi: in Italia esiste la guida accompagnata dai 17 anni a determinate condizioni, mentre le nuove regole europee prevedono la possibilità di conseguire la patente B a 17 anni con guida accompagnata fino alla maggiore età.

Per il Psd è quindi "il momento giusto" per discuterne anche a San Marino, dove è aperto il confronto sulla normativa della circolazione stradale. A quasi 20 anni dalla legislatura 2006-2008, quando si iniziò già a ragionare sull'anticipo dell'età per la guida, "pensiamo che valga la pena riaprire quella discussione".




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