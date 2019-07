Patrimoniale, il Partito socialista mette in guardia Adesso.sm

Il Partito Socialista mette in guardia Adesso.Sm sulla patrimoniale "le bugie hanno le gambe corte". "Gli Adessini sostengono - si legge in una nota, che con questo provvedimento tutti pagheranno equamente la tassa sugli immobili. Fermo restando la nostra totale contrarietà sulla imposta patrimoniale, vogliamo però mettere in evidenza che quanto sostenuto dai guru della comunicazione di Adesso.sm non è assolutamente vero. Il provvedimento emesso non è equo perché se lo si paragona al decreto 71 del 2018 ed in particolare se si legge con attenzione il comma 5 dell’ art. 1 “L’ammontare dell’imposta è pari al 75% della somma risultante dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli che seguono fatta eccezione per le abitazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) per le quali l’ammontare dell’imposta è pari al 50% della somma risultante dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli che seguono” - e lo si confronta con il recente decreto si nota facilmente che questa parte di norma non è presente nel ultimo decreto e pertanto le società pagheranno il 100 %.