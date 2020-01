Patrimoniale, Rf: "Il Governo ha fatto risparmiare alle banche il pagamento dell'imposta"

Repubblica futura torna su banche e patrimoniale e critica il Governo accusandolo di incoerenza in merito alla prassi di emendare i decreti. Il riferimento è alla modifica al decreto delegato che riguardava l'imposta. Emendamento che, afferma Rf, “ha fatto risparmiare alle banche il pagamento della patrimoniale". Per il partito di opposizione sarebbe stato “equo e giusto” far contribuire anche gli istituti di credito alle finanze pubbliche visto che, prosegue, “gran parte del debito pubblico deriva da interventi a sostegno del sistema bancario”. “Avrebbero potuto utilizzare il credito di imposta”, si legge ancora nella nota. Secondo Rf, per le banche viene applicata una “logica inversa rispetto alle leggi di mercato”.



