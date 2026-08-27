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Patrimonio faunistico e attività venatoria: rinnovati gli accordi con le Marche

Nella sede della Regione l'incontro tra il Segretario di Stato Ciacci e l'assessore Bugaro

di Francesca Biliotti
27 ago 2026

Nella sede di Ancona della Regione Marche sono stati rinnovati i protocolli d'intesa tra la Repubblica di San Marino e la Regione grazie alla presenza del Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci che ha incontrato l'assessore Giacomo Bugaro, che ha la delega alla caccia e si occupa di Politiche faunistiche-venatorie. Grazie alle intese, i cacciatori sammarinesi potranno continuare a cacciare in territorio marchigiano, ma non solo, perché vengono ampliate rispetto a come erano state originariamente concepiti. Le istituzioni si impegnano a tutta una serie di collaborazioni reciproche, a partire dalla gestione del patrimonio faunistico e regolamentare l'attività venatoria, per gestire tutta la fauna del territorio, interessati anche dal movimento delle specie selvatiche.

Nel video le interviste a Matteo Ciacci, Segretario di Stato per il Territorio, e a Giacomo Bugaro, assessore alle Politiche faunistiche-venatorie della Regione Marche




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