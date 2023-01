Patto di collaborazione tra Noi Sammarinesi, Mis e Mancini e Simoncini (Npr - Ps)

Noi Sammarinesi, Mis e i Consiglieri Ps Alessandro Mancini e Giacomo Simoncini, in conferenza stampa, hanno formalizzato un accordo di cooperazione politica. Un patto di collaborazione legato all'attuale maggioranza. Due le premesse: l'intensificazione dei rapporti tra le tre forze politiche e il riconoscimento del ruolo di Mis, seppur dalle fila dell'opposizione, sui temi della giustizia. Diversi gli obiettivi: dalla creazione di un nuovo soggetto politico liberale, laico e garantista, al sostegno all'innovazione e all'iniziativa economica, passando per la valorizzazione della cultura e della cura del patrimonio ambientale. Da ultimo il confronto con Psd - Md, teso – si legge in un comunicato – “alla costituzione di una forza d'ispirazione liberale, moderata e aderente alla visione del socialismo riformista”.