Pausa week end poi di nuovo in aula per la Variazione di Bilancio

Pausa del fine settimana per la politica poi lunedì si tornerà in aula per entrare nel vivo della Variazione di Bilancio con l'articolo 3 del provvedimento e i 33 emendamenti presentati: 20 del Governo, 7 di Libera e 6 di Repubblica Futura. Ipotizzabile dunque un dibattito molto esteso ed acceso, sia per la portata del maxi-prestito da 500 milioni, sia per il numero di emendamenti da esaminare e votare. Ieri la votazione dei primi articoli prima della sospensione, con l'articolo per la valorizzazione degli attivi patrimoniali di Cassa di Risparmio e l'acquisizione, da Banca Centrale, di Banca Nazionale Sammarinese, con un pagamento spalmato in 20 anni, anziché in 10 come previsto in prima lettura.