#ELEZIONIRSM2024 Pdcs, 10 priorità per la prima fase di legislatura: “Continuità, per completare quanto fatto”

Continuità: è stato il concetto portante di questa campagna elettorale, che la DC rafforza presentandosi compatta. C'è la squadra al completo – i vertici del partito, insieme ai 6 membri di Governo. Parte dai risultati di legislatura, in un percorso che si vuole completare. “Siamo disposti a metterci nuovamente in gioco – dice il Segretario, Gian Carlo Venturini - per continuare questo lavoro e a prendere un impegno concreto con i cittadini, sulla base del programma che abbiamo presentato e di alcune priorità che abbiamo indicato e che vogliamo realizzare nella prima fase della legislatura”.

10 priorità; l'Accordo di Associazione fa da cornice agli interventi: convenzione con TIM per la nuova telefonia mobile; nuovo ospedale e riorganizzazione dei servizi; liste d'attesa da snellire e legge sulla libera professione medica; identità e firma digitale; studentato; 50 alloggi di edilizia sociale anche con recupero degli NPL; autonomia energetica e ulteriore riduzione delle tariffe, rottamazione dei crediti esattoriali per imprese virtuose.

Luca Beccari cita gli indicatori del sistema economico-finanziario per attestare “un miglioramento della salute e del posizionamento del Paese. Vogliamo dimostrare – dice – che abbiamo le idee e la capacità di realizzarle”.

All'obiettivo della continuità Teodoro Lonfernini affianca quello della “responsabilità, che la DC, quale forza con una cultura di Governo, può mettere in campo a beneficio del Paese”. “Ci siamo tutti – aggiunge Francesco Mussoni – come segnale di chiarezza politica e come invito a chi governerà con noi a condividere le priorità di una fase che richiederà coraggio ed esecutività”.

E sul finire della campagna elettorale, anche un bilancio: "Abbiamo cercato di essere propositivi e costruttivi, senza lo scontro. Alcune forze politiche hanno avviato altre problematiche e altre discussioni, anche a volte sul piano personale. Io credo che i cittadini vogliano invece avere delle risposte ai problemi, alle esigenze che hanno e che il Paese ha bisogno di affrontare, senza lo scontro, ma nella condivisione massima tra tutte le forze politiche”.

Nel video, l'intervista al Segretario, Gian Carlo Venturini

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: