VERSO LE ELEZIONI Pdcs: accolta “con grande entusiasmo” la lista dei candidati La lista, si legge in una nota del partito, “rappresenta una combinazione ideale di esperienza e novità”

Pdcs: accolta “con grande entusiasmo” la lista dei candidati.

Il Consiglio centrale del Pdcs ha accolto “con grande entusiasmo” la lista dei candidati per le prossime elezioni. Quella di ieri sera, alla sala Montelupo di Domagnano, è stata anche l'occasione per presentare il nuovo programma elettorale, strutturato sui quattro pilastri fondamentali: Istituzionale, Economico, Sociale e Ambientale.

La lista, si legge in una nota del partito, “rappresenta una combinazione ideale di esperienza e novità”; include “figure già affermate” e “nuovi talenti pronti a portare freschezza e dinamismo nel panorama politico sammarinese”.

“Ogni persona è stato scelto per le sue capacità specifiche e la sua comprovata esperienza, garantendo che la nostra squadra sia composta da professionisti seri e preparati. Non ci affidiamo a soluzioni improvvisate, ma a scelte ponderate, per guidare San Marino verso un futuro promettente.", ha dichiarato in apertura il Segretario del PDCS, Gian Carlo Venturini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: