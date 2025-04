Pdcs al Congresso PPE, Venturini: “Integrazione, una responsabilità da esercitare”

Nel video, brani dall'intervento di Gian Carlo Venturini

Porta la voce di San Marino sottolineando come, in un tempo disordinato e fragile, il richiamo ai valori di democrazia, pace e giustizia sia una scelta politica necessaria. A Valencia, al Congresso del PPE, il Segretario della Dc, Giancarlo Venturini, guida la delegazione – con lui sono il Presidente Alice Mina e il Segretario Internazionale Lorenzo Bugli. Si invoca una Europa più coesa e protagonista, in un Congresso che diviene occasione per riflettere sul futuro dell'Unione, quale grande casa politica comune e non una mera costruzione burocratica.

Citando uno dei padri fondatori. Alcide De Gasperi, Venturini inquadra la visione da ritrovare: “Il futuro non verrà costruito con la forza, nemmeno con il desiderio di conquista, ma attraverso la paziente applicazione del metodo democratico, lo spirito di consenso costruttivo e rispetto della libertà”. Ricorda che “l'Europa unita oggi è chiamata a non perdere la propria identità” e evidenzia il lavoro portato avanti dalla DC - nelle legislature che hanno visto il partito alla guida del Paese, e ringraziando il Segretario agli esteri Beccari - nel percorso di Associazione, “consapevoli – dice - che l'integrazione non possa essere una concessione da ottenere, ma una responsabilità da esercitare”.

A quelli che definisce “i nostri alleati naturali” chiede sostegno politico forte e convinto: “Ho chiesto agli amici del PPE di poter avere il loro sostegno nei vari organismi, sia a Bruxelles nei gruppi di lavoro e anche formare dei gruppi di amicizia tra San Marino e i vari Paesi, per poter favorire quanto prima l'approvazione e la sottoscrizione dell'accordo di Associazione. Questo è un elemento importante, anche la partecipazione a questi Congressi, per una serie di relazioni che la Democrazia Cristiana vuole continuare a portare avanti e perseguire, perché è dal rapporto con i vari amici, in questi contesti, che si possono lanciare relazioni tra i vari paesi dell'Unione Europea”.

