Pdcs, al via il percorso verso la Consulta delle Sezioni: incontro sul "Paese che vogliamo costruire"

A un mese esatto dal primo incontro della Consulta delle Sezioni, il PDCS inizia a delineare i tratti del futuro della propria azione politica. Si è svolta ieri, giovedì, al Grand Hotel la prima di due serate in cui il consiglio centrale di via delle Scalette si riunisce insieme ai direttivi di sezione e al giovanile per discutere otto tra i dossier più importanti del momento.

“Il Paese che vogliamo costruire”, il titolo del convegno, che ha visto la partecipazione dei segretari di Stato Gatti, Ugolini, Lonfernini e Canti. I primi temi affrontati sono stati l’autonomia energetica e idrica e la qualità e sostenibilità del sistema sanitario. Poi focus sulla formazione scolastica e professionale e su come far crescere le competenze di cui San Marino avrà bisogno. Infine, si è parlato di ambiente e territorio, tra opere pubbliche, qualità urbana e responsabilità per le generazioni future.

Sono stati quattro tavoli molto partecipati in cui in tanti hanno preso parola per esprimere la loro opinione, fa sapere il capogruppo PDCS Manuel Ciavatta. Il prossimo passo sarà adesso fare una sintesi, da condividere a partire dal 24 ottobre con i 1.500 iscritti della base. Un analogo incontro si terrà il prossimo 7 ottobre, intitolato “Le scelte strategiche per il nostro Paese”. Si parlerà di transizione digitale, previdenza e riforme istituzionali. Ma soprattutto di accordo di associazione con l’Unione Europea, a meno di due settimane dalla firma: particolare attenzione sarà data al tema delle residenze, anche in rapporto con l’emergenza abitativa per le nuove generazioni.









