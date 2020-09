Pdcs: Alessandro Cardelli designato quale Capitano Reggente per il prossimo semestre

Pdcs: Alessandro Cardelli designato quale Capitano Reggente per il prossimo semestre.

La Direzione e il Gruppo Consiliare del Partito Democratico Cristiano, riuniti nel pomeriggio, hanno designato per acclamazione Alessandro Cardelli, quale Capitano Reggente per il semestre 1 Ottobre 2020 1 Aprile 2021. L'altro candidato sarà espressione di DOMANI Motus Liberi che ancora non ha sciolto la riserva.





I più letti della settimana: