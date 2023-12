Pdcs chiama a raccolta il Paese: “Ridisegnamo San Marino, Ue opportunità senza perdere sovranità"

le interviste a Gian Carlo Venturini e Luca Beccari

La Democrazia Cristiana chiama a raccolta forze politiche ed economiche per “ridisegnare San Marino”. Al Kursaal un’intera giornata di conferenze con tutte le parti, per ragionare sul futuro del Paese, verso l’avvicinamento all’Unione Europea.

A tracciare la linea è Gian Carlo Venturini, segretario del primo partito di maggioranza, che ribadisce la volontà di concludere l’accordo di associazione. Un’opportunità, rimarca Venturini: una maggiore integrazione nel mercato unico “senza perdere sovranità” e “senza vincoli stringenti” come per gli altri Stati membri. Clausole di salvaguardia e deroghe, prosegue il segretario Dc, vanno nella direzione di tutelare la tradizione e l’ordinamento sammarinese. Da qui l’invito a non far diventare l’accordo un tema di scontro politico.

Fino a sera al Kursaal una serie di panel con i segretari di Stato in quota Dc che faranno il punto, oltre che sul percorso verso Bruxelles, anche su welfare, politiche sanitarie, giovani e famiglia, passando per sviluppo economico, energia e turismo, fino a una riflessione sulle riforme istituzionali. Ai dibattiti partecipano sindacati e categorie economiche. Sempre nel pomeriggio in programma la tavola rotonda con tutte le forze politiche.

Proprio dal settore sindacale l'invito ad aggiornare sui tempi della parafatura, cioè la firma per renderlo esecutivo. Il segretario agli Esteri, Luca Beccari, spiega che dovrebbe avvenire prima di Natale. Ma non c'è ancora una data: si dovrà vedere l'andamento dell'ultimo round negoziale del 6 e 7 dicembre. "Il Paese ha bisogno di una nuova dimensione di raffronto con l'Unione Europea", rimarca Beccari che aggiunge: "E' un'opportunità generale che aggiunge e non toglie. Come tutti gli accordi, può essere rivisto. A tornare indietro si fa sempre in tempo. Scegliere di non andare avanti sarebbe un grande errore".

Nel servizio le interviste a Gian Carlo Venturini (segretario politico Pdcs) e Luca Beccari (segretario di Stato agli Esteri)