Pdcs: Civerchia e Forcellini entrano in direzione

Francesca Civerchia e Marina Forcellini entrano a far parte della direzione del Pdcs. Sono state elette nel corso della riunione di ieri sera del Consiglio Centrale del partito. Sostituiscono Gian Franco Ugolini, che si è dimesso dall'organismo perché è stato nominato Ambasciatore, e Giuseppe Guidi che ha deciso di lasciare la direzione per ragioni di opportunità, dopo l'assunzione dell'incarico di Presidente dell'Ente Cassa di Faetano. La riunione del Consiglio Centrale è stata anche l'occasione per una riflessione in vista dei referendum del 2 giugno.