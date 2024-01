Pdcs, confronto sui contenuti con maggioranza e tutte le altre forze politiche

Pdcs, confronto sui contenuti con maggioranza e tutte le altre forze politiche.

Nella prima riunione del 2024 la Direzione del Pdcs si concentra sulla fase di fine legislatura e sulla necessità di individuare, in tema di contenuti, le priorità che dovranno caratterizzare il programma elettorale, "alla luce – scrive - delle sfide globali e dei significativi cambiamenti". La Direzione di Via delle Scalette dà quindi mandato al gruppo Dirigente di proseguire il confronto fra le forze dell’attuale maggioranza e di avviare un dialogo con tutte le altre forze politiche sulla base di una chiara visione del futuro, con unità di intenti e precise linee di percorso. Valutata l'opportunità di convocare prossimamente il Consiglio Centrale, per il massimo coinvolgimento di tutti gli aderenti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: