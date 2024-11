PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE PDCS: Congresso concluso con la conferma di Venturini alla guida del Partito. Richiamo a unità e identità Approvata in precedenza la mozione finale. “Impegno e responsabilità per un futuro sicuro”, il tema dell'assise

E' stata una 3 giorni intensa; conclusasi con la proclamazione del Segretario politico, nel segno della continuità. Un'ovazione ha accolto la conferma di Gian Carlo Venturini, alla guida della DC. Era la sola candidatura; a conferma dell'unanime approvazione del suo operato in questi anni.

Sicuramente la riconferma è una grande soddisfazione, anche però la consapevolezza che questo nuovo incarico, un terzo mandato, è pieno di impegni e di lavoro, perché abbiamo molte sfide da portare avanti e dare molto sostegno come partito al governo. In questo ovviamente come partito ho ribadito più volte la necessità di mantenere l'unità, l'identità e i nostri valori, che hanno sempre guidato la nostra azione politica. Dopo questo triennio vedremo quelli che saranno gli eventi, ma come Segretario del partito penso che dopo tre mandati si possa anche trovare chi mi può sostituire. Per il resto delle attività invece vedremo: perché penso di non avere ancora intenzione di andare in pensione. - Ha dichiarato Gian Carlo Venturini.



Dunque mai in discussione la partita della Segreteria. Confronto franco, però, su una molteplicità di altri temi, anche nell'ultima giornata. Il percorso europeo; la lettura delle dinamiche politiche; il futuro del Partito. La soddisfazione per la performance elettorale non ha certo impedito un dibattito vivace su questioni interne. Dialettica in seguito apprezzata, da Venturini, nella replica.

Chi ha insistito su un potenziamento della comunicazione; chi sulla valorizzazione dei giovani anche in ruoli apicali. Soddisfatto il Presidente GDC. È una conferma di questo lavoro che parte dal 2017, dalla scuola di formazione, dal cercare di portare i giovani verso la politica. Qualcosa di veramente difficile oggi, ed è una conferma che va a testimoniare la nostra importanza e il nostro ruolo anche all'interno del panorama politico sammarinese. - ha detto Marco Mularoni, Presidente Giovani Democratico Cristiani.

Il Capogruppo Massimo Ugolini ha confermato l'attenzione alla questione del ricambio generazionale. Il Partito è unito, ma c'è un tema di organizzazione, ha sottolineato Francesco Mussoni.

A Prendere la parola anche i Segretari di Stato. Chiave del successo del Partito è l'elemento valoriale, ha osservato Marco Gatti. Qualche punta di rammarico nell'intervento di Stefano Canti, per vicende che lo hanno riguardato. A prevalere comunque la fiducia nel PDCS. La cui forza - secondo Teodoro Lonfernini – sta nell'avere una visione. Mariella Mularoni ha biasimato dall'altra parte l'intenzione di “qualche forza della Maggioranza” - ha detto – di porre bandierine sulla Sanità. Tanto orgoglio nello speech di Luca Beccari; quando cresce la DC – ha osservato – cresce il Paese. Focus sul più strategico dei dossier: l'integrazione nel mercato unico.

Ad ampliare la portata delle riflessioni anche gli interventi di ospiti della politica italiana; alcuni da remoto, altri in presenza. Oltre ad una serie di candidati alle regionali in Emilia-Romagna, la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari. C'è grande attenzione, tant'è che porto i saluti di Antonio Tajani, il nostro Segretario Nazionale, perché è un movimento che sicuramente è molto affine al nostro, a Forza Italia. A Roma abbiamo sempre attenzione per i confini e quindi affrontiamo anche spesso le tematiche dei frontalieri e credo che su San Marino ci sia una grande attenzione e volontà di collaborare.

Epilogo della 3 giorni la votazione degli organismi interni e della mozione finale: prospetto dell'azione futura del Partito. Riferimenti alla difesa di valori considerati irrinunciabili, alla necessità di risposte all'inverno demografico; e lo stimolo a consolidare l'economia ed individuare nuovi fattori di sviluppo. Riconosciuto l'entusiasmo e la vitalità delle donne e dei giovani DC; con l'impegno a favorirne la presenza negli organismi del Partito. Fra le parole chiave - nella mozione - trasparenza, coinvolgimento e formazione.

