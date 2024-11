PDCS: Congresso verso l'epilogo, con gli interventi dei “big” del Partito. Forte attenzione ai giovani

Nel video l'intervista a Marco Mularoni, Presidente Giovani Democratico Cristiani.

Giornata conclusiva del 22esimo Congresso DC; nel pomeriggio si tireranno le fila dei lavori dell'assise, con la votazione degli organismi interni e la mozione finale. Ultimo atto sarà la proclamazione del Segretario Politico. Una mera formalità, poiché l'unica candidatura ufficiale è quella di Gian Carlo Venturini; ha già dichiarato peraltro che sarà il suo ultimo mandato.

In mattinata nuovi contributi al dibattito sulle 3 tesine congressuali. Negli interventi di alcuni delegati, in questi giorni, l'invito a valorizzare e responsabilizzare i giovani anche in ruoli apicali del Partito. A prendere fra gli altri la parola - in giornata - i Segretari di Stato in quota DC, i “big” del Partito e diversi ospiti della Politica italiana.

