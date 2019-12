ELEZIONI 2019 Pdcs dalla Reggenza per il mandato esplorativo

Poco dopo le 13.00 la Reggenza ha conferito alla Democrazia Cristiana il mandato esplorativo per formare il Governo. I vertici del partito – il Segretario Gian Carlo Venturini, il Presidente Luca Beccari e il Capogruppo Alessandro Cardelli - si sono recati a Palazzo dove sono stati ricevuti dai Capi di Stato Luca Boschi e Mariella Mularoni. Dal conferimento, il Pdcs ha 15 giorni di tempo per trovare l'accordo per una nuova maggioranza. Il confronto partirà domani. La Dc incontrerà Rete, Motus Liberi, Noi per la Repubblica e Libera, liste indicate da Via delle Scalette nelle dichiarazioni preliminari. Resta fuori Repubblica Futura.

